Imovinske kartice sudaca postaju javno dostupne: Podaci za njih 1.750 uskoro će biti dostupni svima!

Objava kartice već godinama izaziva kontroverze u javnosti

Imovinske kartice sudaca napokon bi mogle postati javno dostupne. Državno sudbeno vijeće već je napravilo nacrt pravila kako bi trebala izgledati objava tog dokumenta planirana sredinom iduće godine.

Što ima od nekretnina i pokretnina i kako je to stekao, sudac Ante Ujević već šest godina dostavlja državnom sudbenom vijeću.

Sadržaj se nastavlja...

Od slijedeće godine, sve će to moći vidjeti i obični građani u bilo kojem trenutku.

"Ja sam za to da imovina bude javna, radi percepcije javnosti, da javnost zna, da se neke sumnje otklone. Međutim, tu se krije jedna nezgodna mogućnost da se to može i zloporabiti, jer je poznato da svi oni koji izgube postupak, a sudio taj sudac, bojim se da će dolazit do velikih zloporaba", kazao je Ante Ujević, predsjednik županijskog suda u Karlovcu.

Kako bi trebao izgledati obrazac?

Podnosio bi se elektronski, putem posebne aplikacije. S tim da bi OIB suca, ime i prezime maloljetne djece, roditelja sudaca, podaci o zemljišno knjižnim nekretninama i neki detalji bili tajni.

"Smatram da je postojanje imovinske kartice opravdano samo ukoliko u stvarnosti predstavlja učinkovito sredstvo za otkrivanje nezakonito stečene imovine, a nije mi poznat ni jedan slučaj da se putem imovinske kartice ušlo u trag nezakonitoj imovini", rekao je Željko Šarić, predsjednik Državnog sudbenog vijeća.

Bivši ministar pravosuđa ne smatra da će se objavom imovinskih kartica nešto bitno promijeniti.

"Ja u mandatu nikad nisam na to pristajao, jer nisam zapravo vidio koji je razlog u tome da jedan sudac koji sudi za 9 ili 10 tisuća kuna - koliko naši općinski suci imaju, a to je stvarni problem, te niske plaće, o tome nitko ne govori - moraju podastrijeti sve o svom imovinskom stanju", rekao je Orsat Miljenić, bivši ministar pravosuđa.

Važnije je, smatra Miljenić, da postoje podaci o sukobu interesa. Kako bilo, zakon je donesen. Pravila se usklađuju. A podaci za 1.750 sudaca uskoro će biti dostupni svima. Baš kao i oni državnih odvjetnika.